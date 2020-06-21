Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук висловила переконання, що Верховна Рада не підтримала нову програму дій уряду Дениса Шмигаля через брак комунікації. Водночас вона зазначила, що корінь цієї проблеми насамперед у пандемії коронавірусу.

Свою думку щодо того, чому Рада не підтримала програму дій уряду, Ірина Верещук висловила у коментарі "Радіо Свобода".

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Я розумію пана Шмигаля. Був карантин, збіглося все, ми не зустрічалися так часто, як би цього хотілося. Мабуть, депутати відчували якусь певну недокомунікацію,

– заявила народна обраниця.

Вона підкреслила, що депутатів не так сильно залучали до антикризового штабу. Це у свою чергу й відзначилося на проблемі недокомунікації.

Крім того, парламентарка запевнила, що провал голосування по новій програмі дій уряду для неї став несподіванкою. Мовляв, перед голосуванням Володимир Зеленський переконував обранців підтримати постанову.

"Я трохи здивувалася. Перед голосуванням у нас була скайп-зустріч з президентом. Він виклав свої аргументи. Вони були для мене достатніми. Він дійсно сказав, що ми голосуємо цю програму не задля імунітету", – зазначила Ірина Верещук.

Резюмуючи, вона запевнила, що уряд не шукав для себе продовження дії імунітету. Навіть приклад Олексія Гончарука доводить, що імунітет не є гарантією того, що уряд не може піти у відставку.

Нова програма дій уряду й провал голосування: коротко