Давид Арахамия заявил, что соответствующее решение приняли во время собрания провластной фракции. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 20 сентября.

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Хочу вам представить Сергея Ионушаса – кандидат на должность председателя правоохранительного комитета вместо Дениса Монастырского. И сегодня (20 сентября – 24 канал) фракция решила выдвинуть Сергея Ионушаса на должность (председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности – 24 канал),

– сказал Давид Арахамия.

По мнению "слуги народа", вероятно, это процедурное решение будет "или 21 или 22 сентября", когда народные депутаты за него проголосуют.

В свою очередь Сергей Ионушас поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что сначала этот вопрос должны рассмотреть в регламентном комитете.

Назначение монастырского главой МВД

Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.

Рада проголосовала за его увольнение. Он в парламент не пришел.

Монастырского министром внутренних дел назначили 16 июля.

Брифинг Ионушаса и Арахамии: смотрите видео