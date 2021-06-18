Проект закона №5670 уже зарегистрировали в Верховной Раде. Он предусматривает изменения в Уголовный кодекс относительно защиты украинского языка как государственного.
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За надругательство над государственным языком предусматривают заключение
Нардеп от "Слуги народа" заявила, что в 2014 году Украина столкнулась с военной агрессией России, которая "оправдывается защитой русского языка на территории Украины".
Кроме того, встречаются и случаи публичного надругательства над украинским языком со стороны граждан Украины, что является еще более опасным явлением…
– говорится в пояснительной записке.
В частности, опасность заключается, учитывая возможность этих граждан "занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления и распространять свое негативное влияние".
Инициатива не распространяется на личное общение или пользование другими языками. Однако уважение украинского языка является обязательным для граждан государства, которые:
- имеют право голоса и право быть избранными,
- пользуются льготами,
- могут занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления.
"А случаи надругательства над государственным языком, в зависимости от последствий, должны приводить к ответственности, в том числе и уголовной", – говорится в сообщении.
Проект закона предусматривает, что публичное надругательство над украинским языком карается:
- штрафом от 17 тысяч до 68 тысяч гривен;
- арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет без права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет.
Кстати, 18 июня проект закона направили на рассмотрение профильного комитета.
Скандалы относительно украинского языка: последние новости
- 15 июня 18-летняя блогер из Ирпеня с никнеймом kaleganovaa попала в скандал из-за украинского языка. Бранные высказывания она опубликовала в своем инстаграме. Она заявила, что "на*уй запретила бы украинский язык".
- Впоследствии она извинилась и добавила, что мнения своего не изменила. После этого ее внесли в базу Миротворца.
- 16 июня в городе Черноморское Одесской области вспыхнул языковой скандал. Местный преподаватель Александр Макаренко публично назвал украинский – языком оккупантов и фашистов. В комментариях под заметкой преподаватель позволил себе назвать украинский – "собачьим языком".
- Наталья Федорова, заместитель директора по образовательной работе колледжа, где работает преподаватель, рассказала – администрация учебного заведения не будет терпеть высказываний Макаренко.