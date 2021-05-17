17 мая должно состояться заседание фракции "Слуга народа". Представители монобольшинства традиционно собираются в КВЦ "Парковый".

В то же время комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал увольнение Максима Степанова – комитет оставил этот вопрос без своего решения. Соответствующая ситуация, по информации корреспондентки 24 канала, удивила некоторых представителей "Слуги народа".

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В профильном комитете 13 нардепов приняли решение, что надо вынести вопрос об увольнении министра в зал Верховной Рады, чтобы депутаты приняли решение большинством голосов, а не комитетом.

Что будут обсуждать на заседании

В то же время некоторые "слуги народа" настаивают на том, что Степанова все же уволят.

Уместнее, чтобы из профильного комитета говорили, но насколько я слышала от коллег – сейчас там возникают определенные факты, что, оказывается, Pfizer от нас летом ждал контакта, но его не было. В конце концов президенту пришлось вмешаться в ситуацию,

– рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кроме того, должны рассмотреть отставку еще двух министров, говорится о главе Минэкономики Игоре Петрашко и главе Мининфраструктуры Владиславе Криклие. Соответствующих министров пригласили на заседание фракции для объяснения своего отношения относительно отставки.

Также на заседание фракции пригласили премьер-министра Дениса Шмыгаля. В то же время 18 мая в Верховной Раде должно состояться внеочередное заседание.

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