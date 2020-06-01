В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 1 июня – из-за сегодняшнего спектакля на мосту Аваков даже не пришел в Верховную Раду, где по стечению обстоятельств как раз должны были рассматривать провалы в работе Нацполиции: перестрелку в Борисполе, изнасилование в Кагарлыке. Кроме того, в "Слуге народа" отметили, что не планировали рассматривать вопрос отставки Авакова на заседании фракции.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: Одна из парламентских фракций – "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по антикоррупционной политике. Из совета исключили известного активиста-антикоррупционера Виталия Шабунина, который был одним из основных идейных вдохновителей антикоррупционной реформы. Зато включил в этот совет Арсена Авакова. Смотрите видео "Гуд найт Юкрейн" за 1 июня 2020