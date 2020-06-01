У свіжому випуску "Ґуд найт Юкрейн" за 1 червня – через сьогоднішній спектакль на мосту Аваков навіть не прийшов до Верховної Ради, де за збігом обставин якраз мали розглядати провали в роботі Нацполіції: перестрілку у Борисполі, зґвалтування у Кагарлику. Окрім того, у "Слузі народу" зазначили, що і не планували розглядати питання відставки Авакова на засіданні фракції.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Одна з парламентських фракцій "Голос" почала збирати підписи за відставку Авакова. Володимир Зеленський змінив склад Національної ради з антикорупційної політики. З ради виключили відомого активіста-антикорупціонера Віталія Шабуніна, який був одним з основних ідейних натхненників антикорупційної реформи. Натомість – включив у цю раду Арсена Авакова. Дивітся відео "Ґуд найт Юкрейн" за 1 червня 2020