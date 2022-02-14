Давид Арахамия рассказал, что инициатором соответствующего законопроекта является президент Владимир Зеленский. Об этом руководитель фракции "Слуга народа" заявил в ходе общения с журналистами.

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Как повысят зарплату военным

Давид Арахамия рассказал о 2 основных источниках средств, за счет которых повысят зарплаты военным, нацгвардейцам и правоохранителям, находящимся в зоне проведения боевых действий.

Первое – уменьшение бюджета программы "Большое строительство" и направление соответствующих средств на зарплаты военным. Второе – повышение ренты для газодобывающих компаний.

Арахамия отметил, что за декабрь 2021 года газодобывающие компании вывели 6 миллиардов долларов из Украины, что составляет половину всех выведенных средств.

Согласно законопроекту, рента будет увеличиваться вдвое, если рыночная стоимость газа выше 400 долларов. Арахамия назвал это "языковым налогом на роскошь".

Повышение зарплаты предполагает закон

1 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект о переходе на профессиональную армию. В частности, он предусматривает замену срочной службы краткосрочной подготовкой.

Для престижности воинского звания закон предусматривает существенное увеличение зарплаты.

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что социальное обеспечение и достойная зарплата являются главными условиями престижности службы в рядах Вооруженных сил Украины.

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