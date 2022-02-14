Давид Арахамія розповів, що ініціатором відповідного законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Про це керівник фракції "Слуга народу" заявив під час спілкування з журналістами.

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Як підвищать зарплату військовим

Давид Арахамія розповів про 2 основні джерела коштів, за рахунок яких підвищать зарплати військовим, нацгвардійцям та правоохоронцям, які перебувають в зоні проведення бойових дій.

Перше – зменшення бютжету програми "Велике будівництво" і скерування відповідних коштів на зарплати військовим. Друге – підвищення ренти для газовидобувних компаній.

Арахамія зауважив, що за грудень 2021 року газовидобувні компанії вивели 6 мільярдів доларів з України, що становить половину від усіх виведених коштів.

Згідно з законопроєктом, рента буде збільшуватись вдвічі, якщо ринкова вартість газу вища 400 доларів. Арахамія назвав це "мовним податком на розкіш".

Підвищення зарплати передбачає закон

1 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про перехід на професійну армію. Зокрема він передбачає заміну строкової служби короткостроковою підготовкою.

Для престижності військового звання закон передбачає суттєве збільшення зарплати.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазаначила, що соціальне забезпечення та гідна зарплатня є головними умовами престижності служби в лавах Збройних сил України.

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