Об этом в комментарии 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она подтвердила планы "слуг" провести вечером 13 июля заседание.
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"Слуга народа" обсудит вопрос отставки Авакова
Должно состояться (заседание фракции – 24 канал). Пока что мы на внеочередном заседании Рады. Если завершим не ночью, то оно состоится. По крайней мере никто не говорил, что его не будет,
– отметила Верещук.
Нардеп уточнила, что будут обсуждать вопрос только отставки Арсена Авакова. Относительно кадровых изменений в других министерствах планов пока не было.
Депутат Александр Качура добавил, что отставки других министров возможны позже – либо в течение ближайших дней, либо уже в сентябре.
Кроме того, Верещук в разговоре с журналистами предположила, что Аваков мог написать заявление об отставке по просьбе президента Владимира Зеленского.
Верховная Рада рассмотрит отставку главы МВД 15 июля
Также Верещук подтвердила, что 15 июля состоится внеочередное заседание Рады. На нем рассмотрят отставку Авакова.
Кандидаты на пост нового главы МВД
Парламентарий не назвала кандидатов на пост нового министра внутренних дел, но подчеркнула, что за них обязательно будет голосование.
Если состоится положительное голосование за отставку (Авакова – 24 канал), то обязательно будет голосование и за назначение,
– отметила депутат.
Позиция комитета по нацбезопасности, обороне и развитию такова: нельзя оставлять МВД без постоянного руководителя. Верещук добавила, что временного главу ведомства назначать не планируют.
В то же время Качура заявил, что с кандидатурой на пост нового министра уже определились, однако не назвал ее.
Отставка Арсена Авакова: основное
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД. В кресле министра он пробыл более 7 лет: его назначили на эту должность еще в феврале 2014 года.
- О том, что он "засиделся" в должности периодически говорили активисты и отдельные депутаты.
- Летом 2020 года Украину охватила волна протестов – люди выражали свое недовольство работой главы МВД. Однако это не дало никаких результатов.
- В июне 2021 года слухи об отставке Авакова возобновились. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.
- Позже в Офисе Президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".