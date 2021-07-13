Об этом в комментарии 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она подтвердила планы "слуг" провести вечером 13 июля заседание.

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"Слуга народа" обсудит вопрос отставки Авакова

Должно состояться (заседание фракции – 24 канал). Пока что мы на внеочередном заседании Рады. Если завершим не ночью, то оно состоится. По крайней мере никто не говорил, что его не будет,

– отметила Верещук.

Нардеп уточнила, что будут обсуждать вопрос только отставки Арсена Авакова. Относительно кадровых изменений в других министерствах планов пока не было.

Депутат Александр Качура добавил, что отставки других министров возможны позже – либо в течение ближайших дней, либо уже в сентябре.

Кроме того, Верещук в разговоре с журналистами предположила, что Аваков мог написать заявление об отставке по просьбе президента Владимира Зеленского.

Обратите внимание! Информацию о заседании "слуг" 13 июля обнародовал в сети и журналист Роман Кравец.

Верховная Рада рассмотрит отставку главы МВД 15 июля

Также Верещук подтвердила, что 15 июля состоится внеочередное заседание Рады. На нем рассмотрят отставку Авакова.

Важно! О том, что парламент может голосовать за этот вопрос 14 или 15 июля, написала в сети нардеп Елизавета Ясько.

Кандидаты на пост нового главы МВД

Парламентарий не назвала кандидатов на пост нового министра внутренних дел, но подчеркнула, что за них обязательно будет голосование.

Если состоится положительное голосование за отставку (Авакова – 24 канал), то обязательно будет голосование и за назначение,

– отметила депутат.

Позиция комитета по нацбезопасности, обороне и развитию такова: нельзя оставлять МВД без постоянного руководителя. Верещук добавила, что временного главу ведомства назначать не планируют.

В то же время Качура заявил, что с кандидатурой на пост нового министра уже определились, однако не назвал ее.

Справка. Ранее появилась информация, что Авакова на посту может заменить секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов. Вторым кандидатом на должность главы ведомства якобы является директор Центра инфраструктуры МВД Александр Ефименко.

Отставка Арсена Авакова: основное



Провалы Арсена Авакова на посту / Инфографика 24 канала