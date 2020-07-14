В выпуске программы "Есть вопрос" за 14 июля – сегодня Дмитрий Разумков закрыл самое короткое заседание в истории Верховной Рады. Говорят, что "слугам народа" просто не хватило голосов за то, чтобы проголосовать за закон, который позволил бы уволить главу НАБУ Артема Сытника.

Также в выпуске "Есть вопрос" на 24 канале: Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, как "Слуги" еще попытаются уволить главу НАБУ. В последние месяцы государство останавливает государственные АЭС, производящих дешевую электроэнергию, и вместо них работают ТЭС, принадлежащих Ахметову, и солнечные станции, которые тоже часто принадлежат олигарху. Народный депутат из "Слуги народа" Андрей Герус ответил, есть ли в этих историях коррупция. Смотрите полный выпуск программы "Есть вопрос":