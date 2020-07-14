У випуску програми "Є питання" за 14 липня – сьогодні Дмитро Разумков закрив найкоротше засідання в історії Верховної Ради. Кажуть, що "слугам народу" просто не вистачило голосів за те, щоб проголосувати за закон, який дозволив б звільнити голову НАБУ Артема Ситника.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Народна депутатка з фракції "Голос" Олександра Устінової розповіла, як "Слуги" ще спробують звільнити голову НАБУ. Останніми місяцями держава зупиняє державні АЕС, які виробляють дешеву електроенергію, і замість них працюють ТЕС, які належать Ахметову і сонячні станції, які теж часто належать олігарху. Народний депутат зі "Слуги народу" Андрія Геруса відповів, чи є у ції історії корупція. Дивіться повний випуск програми "Є питання":