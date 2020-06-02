В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 2 июня – в Верховной Раде депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Также депутаты хотят заслушать его на заседании 5 июня, в частности об изнасиловании в Кагарлыке и стрельбе в Броварах, которые случились на днях.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Підстави відправити уряд Шмигаля у відставку – існують. І вони прості, адже урядовці досі не представили парламенту Програму діяльності, хоча мали зробити це упродовж першого місяця після призначення, як каже закон. Втім, з моменту призначення уряду Дениса Шмигаля, який відбувся 4 березня 2020 року, план дій досі не затверджений. Дивітся відео "Ґуд найт Юкрейн" за 2 червня 2020: