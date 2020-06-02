У свіжому випуску "Ґуд найт Юкрейн" за 2 червня – у Верховній Раді депутати розпочали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також депутати хочуть заслухати його на засіданні 5 червня, зокрема щодо зґвалтування у Кагарлику та стрілянини в Броварах, які трапилися напередодні.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Підстави відправити уряд Шмигаля у відставку – існують. І вони прості, адже урядовці досі не представили парламенту Програму діяльності, хоча мали зробити це упродовж першого місяця після призначення, як каже закон. Втім, з моменту призначення уряду Дениса Шмигаля, який відбувся 4 березня 2020 року, план дій досі не затверджений. Дивітся відео "Ґуд найт Юкрейн" за 2 червня 2020: