"Слуги народа" собираются на вечернее заседание фракции несмотря на карантин, – СМИ

Самая большая парламентская фракция "Слуга народа" собирается провести заседание вечером 16 марта. Оно будет касаться проблемы распространения коронавируса в мире и карантинных мер, введенных в Украине.

На очное заседание нардепы соберутся в 19:30. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

Ранее в "Слуге народа" предполагали, что нардепы соберутся на заседание фракции в онлайн-режиме. Они надеялись, что им удастся сделать это с помощью Skype-связи, однако технические возможности программы этого не предусматривают.

Внимание! В крупнейшую парламентскую фракцию "Слуга народа" по состоянию на 16 марта входят 248 депутатов. Заметим, что в Украине действуют строгие карантинные меры из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Согласно им, гражданам не рекомендуется собираться в группах, насчитывающих более 60 человек. Некоторые города вводят более строгие ограничения, по которым запрещаются встречи групп в более 10 человек.

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Почему Украина ввела карантин и закрыла свои границы для иностранцев?Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Самая крупная вспышка инфекции сейчас зафиксирован в Италии, растет количество больных и в других странах ЕС. В Украине ситуация пока спокойная, зафиксированы лишь 5 случаев заражения коронавирусом, впрочем, к сожалению, есть один смертельный случай.



Введение карантина и закрытие границы – это превентивные меры, к которым прибегла Украина, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве. Так, запрет на въезд иностранцев начал действовать в ночь на 16 марта. Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.