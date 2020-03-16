"Слуги народу" збираються на вечірнє засідання фракції попри карантин, – ЗМІ
Найбільша парламентська фракція "Слуга народу" збирається провести засідання ввечері 16 березня. Воно стосуватиметься проблеми поширення коронавірусу у світі та карантинних заходів, введених в Україні.
Так, на очне засідання нардепи зберуться о 19:30. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело.
Раніше у "Слузі народу" припускали, що нардепи зберуться на засідання фракції в онлайн-режимі. Вони сподівались, що їм вдасться зробити це за допомогою Skype-зв’язку, однак технічні можливості програми цього не передбачають.
Увага! До найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" станом на 16 березня входять 248 депутатів. Зауважимо, що в Україні діють суворі карантинні заходи через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Згідно з ними, громадянам не рекомендовано збиратися у групах, що налічують понад 60 людей. Деякі міста вводять більш суворі обмеження, за якими забороняються зустрічі груп у понад 10 осіб.
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Чому Україна ввела карантин та закрила свої кордони для іноземців?Через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Найбільший спалах інфекції зараз зафіксований в Італії, зростає кількість хворих і в інших країнах ЄС. В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 5 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.
Введення карантину та закриття кордону – це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі. Так, заборона на в'їзд іноземців почала діяти в ніч на 16 березня. Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.
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