Соответствующее видео сам нардеп опубликовал на своей странице в инстаграме. Он уточнил, что патрульные остановили его на перекрестке, где ранее случилось ДТП с участием Зайцевой и Дронова.

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Куда спешил "слуга народа"

На кадрах, обнародованных политиком в сети, он общается с правоохранителем и, вероятно, подписывает административный протокол. Инцидент произошел еще утром в понедельник, 22 ноября, однако политик показал видео уже на следующий день.

24 канал пытается дозвониться до депутата Куницкого, чтобы получить его комментарий. Как только нам удастся пообщаться с политиком, мы дополним эту новость.

Случай оказался довольно курьезным. Потому что, как выяснилось, Куницкий нарушил правила дорожного движения, когда спешил на выездной комитет Рады по правоохранительной деятельности. Там как раз рассматривали вопросы безопасности дорожного движения в Харькове.

Куницкого остановили в Харькове: смотрите видео



Ранее депутат Харьковского областного совета Анатолий Козловский показал видео из Управления патрульной полиции. Полицейский, который составлял материалы, утверждает, что за рулем Porsche Panamera был Куницкий, и уточнил, что его остановили на улице Сумской. По словам патрульного, за нарушение правил дорожного движения политику грозит штраф в размере 340 гривен.

Что еще говорят правоохранители

В патрульной полиции Харьковщины прокомментировали инцидент Суспільному. Там подтвердили, что действительно останавливали автомобиль Porsche, но тогда не уточнили, находился ли за рулем именно Куницкий. Представитель управления Дмитрий Гайдук объяснил, что водитель нарушил требования дорожного знака – речь идет о нарушении рядности.

Правоохранитель отметил, что постановление на водителя сразу не составляли, так как он спешил и просил отложить рассмотрение до вечера. Впоследствии в Управление патрульной полиции наведался его адвокат и тоже попросил отложить разбирательство.