Відповідне відео сам нардеп опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Він уточнив, що патрульні зупинили його на перехресті, де раніше трапилася ДТП за участі Зайцевої та Дронова.
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Куницького зупинили у Харкові: дивіться відео
Раніше депутат Харківської обласної ради Анатолій Козловський показав відео з Управління патрульної поліції. Поліцейський, який складав матеріали, стверджує, що за кермом Porsche Panamera був Куницький, й уточнив, що його зупинили на вулиці Сумській. За словами патрульного, за порушення правил дорожнього руху політику загрожує штраф у розмірі 340 гривень.
Що ще кажуть правоохоронці
У патрульній поліції Харківщини прокоментували інцидент Суспільному. Там підтвердили, що справді зупиняли автомобіль Porsche, але тоді не уточнили, чи за кермом перебував саме Куницький. Речник управління Дмитро Гайдук пояснив, що водій порушив вимоги дорожнього знаку – мовиться про п орушення рядності.
Правоохоронець зазначив, що постанову на водія одразу не складали, адже він поспішав й просив відкласти розгляд до вечора. Згодом в управління патрульної поліції навідався його адвокат й також попросив відкласти розгляд.