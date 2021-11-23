Відповідне відео сам нардеп опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Він уточнив, що патрульні зупинили його на перехресті, де раніше трапилася ДТП за участі Зайцевої та Дронова.

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Куди поспішав "слуга народу" На кадрах, оприлюднених політиком у мережі, він спілкується з правоохоронцем та, ймовірно, підписує адміністративний протокол. Інцидент трапився ще зранку в понеділок, 22 листопада, проте політик показав відео вже наступного дня. 24 канал намагається додзвонитися до депутата Куницького, аби отримати його коментар. Як тільки нам вдасться поспілкуватися з політиком, ми доповнимо цю новину. Випадок виявився доволі курйозним. Адже, як з'ясувалося, Куницький порушив правила дорожнього руху, коли спішив на виїзний комітет Ради з правоохоронної діяльності. Там саме розглядали питання безпеки дорожнього руху в Харкові.

Куницького зупинили у Харкові: дивіться відео

Раніше депутат Харківської обласної ради Анатолій Козловський показав відео з Управління патрульної поліції. Поліцейський, який складав матеріали, стверджує, що за кермом Porsche Panamera був Куницький, й уточнив, що його зупинили на вулиці Сумській. За словами патрульного, за порушення правил дорожнього руху політику загрожує штраф у розмірі 340 гривень.

Що ще кажуть правоохоронці

У патрульній поліції Харківщини прокоментували інцидент Суспільному. Там підтвердили, що справді зупиняли автомобіль Porsche, але тоді не уточнили, чи за кермом перебував саме Куницький. Речник управління Дмитро Гайдук пояснив, що водій порушив вимоги дорожнього знаку – мовиться про п орушення рядності.

Правоохоронець зазначив, що постанову на водія одразу не складали, адже він поспішав й просив відкласти розгляд до вечора. Згодом в управління патрульної поліції навідався його адвокат й також попросив відкласти розгляд.