В службе безопасности Японии отметили, что им досадно из-за того, что батальон попал в список неонацистов. Такое описание "Азова" было в японском справочнике по международному терроризму за 2021 год.

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В ведомстве отметили, что этот справочник формируют СМИ на основе отчетов.

Мы решили удалить описанное выше из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем сайте, чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что именно "Азов" сейчас дает отпор российской армии в блокадном Мариуполе. Из-за несокрушимости бойцов их уже прозвали новыми "киборгами".

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