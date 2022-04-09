У службі безпеки Японії зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список неонацистів. Такий опис "Азову" був у японському довіднику з міжнародного тероризму за 2021 рік.

До теми Російські танки знову не доїхали: бійці "Азову" яскраво знищили ворога в Маріуполі

У відомстві зазначили, що цей довідник формують ЗМІ на основі їхніх звітів.

Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, саме "Азов" зараз дає відсіч російській армії у блокадному Маріуполі. Через незламність бійців їх вже прозвали новими "кіборгами".

Це може вас зацікавити – "Азов" заявив, що росіяни знищують у Маріуполі всіх та все: відео