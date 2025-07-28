Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады. Президент Украины 28 июля подписал закон, который меняет принципы деятельности Службы безопасности Украины.

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Что предусматривает закон?

Документ предусматривает расширение штата, новые полномочия для спецназовцев и укрепление социальной защиты работников СБУ.

Как говорится в законопроекте №13353, принятом Верховной Радой 16 июля 311 голосами, предельная численность СБУ в мирное время возрастет с 27 до 37 тысяч человек. А численность Центра специальных операций "А" – до 10 тысяч. В особый период (кроме военного положения) штат службы увеличат до 41 тысячи.

Ключевая новация – разрешение военнослужащим СБУ применять оружие и боевую технику при выполнении задач по нацбезопасности, обороны и отпора вооруженной агрессии. Механизм их применения будет аналогичен тому, что действует в Вооруженных силах Украины.

Также документ предусматривает:

усовершенствование организационной структуры СБУ;

усиление социальной защиты сотрудников службы;

повышение эффективности работы в условиях вооруженной агрессии.

Стоит отметить, что уровень доверия украинцев к СБУ заметно вырос от начала полномасштабной войны. По данным социологов, главе СБУ Василию Малюку доверяют более 53% граждан. Это четвертый показатель среди руководителей силовых ведомств – несколько выше только у руководителя ГУР Кирилла Буданова.