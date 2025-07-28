Про це розповідає 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради. Президент України 28 липня підписав закон, який змінює принципи діяльності Служби безпеки України.

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Що передбачає закон?

Документ передбачає розширення штату, нові повноваження для спецпризначенців та зміцнення соціального захисту працівників СБУ.

Як ідеться в законопроєкті №13353, ухваленому Верховною Радою 16 липня 311 голосами, гранична чисельність СБУ у мирний час зросте з 27 до 37 тисяч осіб. А чисельність Центру спеціальних операцій "А" – до 10 тисяч. В особливий період (крім воєнного стану) штат служби збільшать до 41 тисячі.

Ключова новація – дозвіл військовослужбовцям СБУ застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань із нацбезпеки, оборони та відсічі збройної агресії. Механізм їх застосування буде аналогічний до того, що діє в Збройних силах України.

Також документ передбачає:

удосконалення організаційної структури СБУ;

посилення соціального захисту співробітників служби;

підвищення ефективності роботи в умовах збройної агресії.

Варто зазначити, що рівень довіри українців до СБУ помітно зріс від початку повномасштабної війни. За даними соціологів, голові СБУ Василю Малюку довіряють понад 53% громадян. Це четвертий показник серед очільників силових відомств – дещо вище лише у керівника ГУР Кирила Буданова.