Служба счастья в Херсонской ОГА получила руководительницу

Херсонская областная госадминистрация нашла руководительницу Службы счастья и улучшения качества жизни региона. Новое ведомство возглавит Весна Карпук.

О том, что новое ведомство получило руководительницу, сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

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Победу в конкурсе на должность руководителя Службы счастья одержала Весна Карпук.

По ее словам, о вакансии она узнала осенью. С того времени ни на секунду не сомневалась в том, что сделает все возможное, чтобы стать частью этого важного проекта.

Хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не зря!

– отметила Карпук.

Что известно о службе счастья в Херсонской ОГА

Создать такую службу поручил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. А ее куратором стал советник Гусева Андрей Богданович. Он и возглавил конкурсную комиссию, которая выбирала руководителя службы из 7 кандидатов.

Задачи службы: определять индекс счастья, методология расчета которого утверждена распоряжением председателя облгосадминистрации. Служба будет анализировать этот показатель, понимать, что именно не удовлетворяет людей, делает их несчастными.

Что известно о Весне Карпук?Получила две специальности в Херсонском государственном университете – филологическую и экономическую. В течение 7 лет работала директором в ООО "Пул энд Беа Украина".



По данным местного издания "Мост", Карпук не имеет филологического образования, а опыта работы у нее – руководство магазином модной одежды и 4 месяца работы в автосалоне.