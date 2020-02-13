Служба счастья в Херсонской ОГА получила руководительницу
Херсонская областная госадминистрация нашла руководительницу Службы счастья и улучшения качества жизни региона. Новое ведомство возглавит Весна Карпук.
О том, что новое ведомство получило руководительницу, сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.
Читайте также: Офисы евроинтеграции откроют во всех областях Украины, – Кулеба
Победу в конкурсе на должность руководителя Службы счастья одержала Весна Карпук.
По ее словам, о вакансии она узнала осенью. С того времени ни на секунду не сомневалась в том, что сделает все возможное, чтобы стать частью этого важного проекта.
Хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не зря!
– отметила Карпук.
Что известно о службе счастья в Херсонской ОГА
- Создать такую службу поручил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. А ее куратором стал советник Гусева Андрей Богданович. Он и возглавил конкурсную комиссию, которая выбирала руководителя службы из 7 кандидатов.
- Задачи службы: определять индекс счастья, методология расчета которого утверждена распоряжением председателя облгосадминистрации. Служба будет анализировать этот показатель, понимать, что именно не удовлетворяет людей, делает их несчастными.
Что известно о Весне Карпук?Получила две специальности в Херсонском государственном университете – филологическую и экономическую. В течение 7 лет работала директором в ООО "Пул энд Беа Украина".
По данным местного издания "Мост", Карпук не имеет филологического образования, а опыта работы у нее – руководство магазином модной одежды и 4 месяца работы в автосалоне.
Выбор редакции
-
Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путинасегодня , 22:42
-
Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФсегодня , 22:18
-
Фотограф перевоплотил детей с ограниченными возможностями в настоящих супергероев: фото и видеосегодня , 21:22