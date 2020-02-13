23:45
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Служба счастья в Херсонской ОГА получила руководительницу

      44 Читати новину українською
      Весна Карпук / khoda.gov.ua

      Херсонская областная госадминистрация нашла руководительницу Службы счастья и улучшения качества жизни региона. Новое ведомство возглавит Весна Карпук.

      О том, что новое ведомство получило руководительницу, сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

      Читайте также: Офисы евроинтеграции откроют во всех областях Украины, – Кулеба

      Победу в конкурсе на должность руководителя Службы счастья одержала Весна Карпук.

      По ее словам, о вакансии она узнала осенью. С того времени ни на секунду не сомневалась в том, что сделает все возможное, чтобы стать частью этого важного проекта.

      Хочу, чтобы мы все были счастливы, любили свою страну и родной город, радовались каждому дню и прожили свою жизнь не зря!
      – отметила Карпук.

      Что известно о службе счастья в Херсонской ОГА

      • Создать такую службу поручил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. А ее куратором стал советник Гусева Андрей Богданович. Он и возглавил конкурсную комиссию, которая выбирала руководителя службы из 7 кандидатов.
      • Задачи службы: определять индекс счастья, методология расчета которого утверждена распоряжением председателя облгосадминистрации. Служба будет анализировать этот показатель, понимать, что именно не удовлетворяет людей, делает их несчастными.

      Что известно о Весне Карпук?Получила две специальности в Херсонском государственном университете – филологическую и экономическую. В течение 7 лет работала директором в ООО "Пул энд Беа Украина". 

      По данным местного издания "Мост", Карпук не имеет филологического образования, а опыта работы у нее – руководство магазином модной одежды и 4 месяца работы в автосалоне.

      Инфодемия коронавируса: кто и почему врет о китайском штамме
      сегодня
      1778
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Счастье Новости Херсона
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:42 Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путина
      Світлана Попова 221
      сегодня , 22:18 Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФ
      Наталія Пристанська 148
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      165
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      217
      сегодня , 22:00 Как один день войны изменил жизнь: "Сердце продолжало выламывать ребра адреналиновым ритмом"
      Повернись живим 66
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук