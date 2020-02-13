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      Служба щастя у Херсонській ОДА отримала керівницю

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      Весна Карчук очолила Службу щастя / khoda.gov.ua

      Херсонська обласна держадміністрація знайшла очільницю Служби щастя та покращення якості життя регіону. Нове відомство очолить Весна Карпук.

      Про те, що нове відомство отримало очільницю, повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

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      Перемогу у конкурсі на посаду керівниці Служби щастя здобула Весна Карпук.

      За її словами, про вакансію вона дізналась восени. З того часу ні на секунду не сумнівалась у тому, що зробить все можливе, аби стати частиною цього важливого проєкту.

      Хочу, щоб ми всі були щасливі, любили свою країну і рідне місто, раділи кожному дню і прожили своє життя не дарма! 
      – наголосила Карпук.

      Що відомо про службу щастя у Херсонські ОДА

      • Створити таку службу доручив очільник Херсонської ОДА Юрій Гусєв. А її куратором став радник Гусєва Андрій Богданович. Він і очолив конкурсну комісію, яка обирала керівника служби із 7 кандидатів.
      • Завдання служби: визначати індекс щастя, методологія розрахунку якого вже затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації. Служба аналізуватиме цей показник, що розуміти, що саме не задовольняє людей, робить їх нещасливими.

      Що відомо про Весну Карпук? Здобула дві спеціальності у Херсонському державному університеті – філологічну та економічну. Впродовж 7 років працювала директором у ТОВ "Пул енд Беа Україна". 

      Однак, за даними місцевого видання "Мост", Карпук не має філологічної освіти, а з досвіду роботи у неї – керівництво магазином модного одягу та 4 місяці роботи в автосалоні.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Щастя Новини Херсона Новини політики Новини України
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