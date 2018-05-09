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Служба в добровольческом батальоне убивает в тебе совковые армейские фишки – боец ВМС

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Игорь Руляк
Игорь Руляк / 24 Канал

Говорят, что добровольцы дестабилизируют армию изнутри. Но на самом деле они просто хотят, чтобы все было красиво, нормально, ровно и четко, как оно и должно быть. Потихоньку добровольцы выгрызают совковый менталитет из всех офицеров.

Такое мнение в интервью сайту "24" высказал Игорь Руляк, боец ​​ВМС, который своими разоблачительными записями в Facebook способствовал увольнению командующего Военно-Морскими силами ВСУ Сергея Гайдука в 2016 году.

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Сам боец ​​родом из Севастополя, где отслужил срочную службу в Первом батальоне морской пехоты на полуострове. После вынужденного переезда на материковую Украину Руляк попытался продолжить службу во флоте в промежутках между участием в войне на Донбассе в составе одного из добробатов. В сентябре 2014-го стал бойцом 801-го противодиверсионного отряда ВМС ВСУ.

Руляк рассказал, почему решил уйти воевать добровольцем.

Наверное, как и каждый мужчина, когда враг стучит в дверь, я должен был взять в руки оружие и идти защищать свою страну. Опять же, из-за бюрократических проволочек я не смог попасть в флотскую часть. У меня уже было отношение, но наш штаб даже не чесался, и меня полгода просто не могли призвать. То есть, я пошел добровольцем и в перерывах между ротациями, операциями и боями, ездил в штаб и выяснял о своем призыве. Они не знали, что со мной делать и куда меня направить, будто ничего не происходит, и наших пацанов нигде не убивают. Так, всеми правдами и неправдами я отвоевал в добровольческом батальоне 2014 год. Осенью попал уже во флот,
– вспоминает военнослужащий.

По словам Руляка, добровольческий опыт очень многое дал ему во время службы на флоте – это и отношение к личному составу, и друг к другу, и к амуниции. В общем служба в добровольческом батальоне убивает в солдате совковые армейские фишки, объясняет боец, и добавляет, что когда добровольцы пошли в регулярную армию – сопротивление командиров был колоссальным, но все же добровольческий дух в армию просочился.

Подробнее об истории жизни Руляка, а также о службе в военно-морских силах и почему это круто – читайте в публикации: Боец Руляк, который "сместил" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий

 

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 мая
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