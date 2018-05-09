Служба у добровольчому батальйоні вбиває в тобі совкові армійські фішки, – боєць ВМС

Кажуть, що добровольці дестабілізують армію зсередини. Але насправді вони просто хочуть, щоб все було красиво, нормально, рівно і чітко, як воно і повинно бути. Потихеньку добровольці вигризають совковий менталітет з усіх офіцерів.

Таку думку в інтерв'ю для сайту "24" висловив Ігор Руляк, боєць ВМС, який своїми викривальними записами у Facebook сприяв звільненню командувача Військово-Морськими силами ЗСУ Сергія Гайдука у 2016 році.

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Сам боєць родом із Севастополя, де відслужив строкову службу в Першому батальйоні морської піхоти на півострові. Після вимушеного переїзду на материкову Україну Руляк спробував продовжити службу у флоті в проміжках між участю у війні на Донбасі в складі одного з добробатів. У вересні 2014-го став бійцем 801-го протидиверсійного загону ВМС ЗСУ.

Руляк розповів, чому вирішив піти воювати добровольцем.

Напевно, як і кожен чоловік, коли ворог стукає в двері, я повинен був взяти в руки зброю і йти захищати свою країну. Знову ж таки, через бюрократичну тяганину я не зміг потрапити у флотську частину. У мене вже було ставлення, але наш штаб навіть не чесався, і мене півроку просто не могли призвати. Тобто, я пішов добровольцем і в перервах між ротаціями, операціями та боями, їздив у штаб і з'ясовував про свій призов. Вони не знали, що зі мною робити і куди мене направити, ніби нічого не відбувається, і наших пацанів ніде не вбивають. Так, усіма правдами і неправдами я відвоював у добровольчому батальйоні 2014 рік. Восени потрапив вже у флот,

– згадує військовий.

За словами Руляка, добровольчий досвід дуже багато чого дав йому під час служби на флоті – це і ставлення до особового складу, й один до одного, і до амуніції. Загалом служба в добровольчому батальйоні вбиває в солдатові совкові армійські фішки, пояснює боєць, і додає, що коли добровольці пішли в регулярну армію – опір командирів був колосальним, але все ж добровольчий дух в армію просочився.

Детальніше про історію життя Руляка, а також про службу у військово-морських силах та чому це круто – читайте у публікації: Боєць Руляк, який "змістив" віце-адмірала: Це було непорозуміння, а не командувач