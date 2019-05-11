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      Служба внешней разведки впервые открыла доступ к материалам об убийстве Симона Петлюры

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      В целом Служба рассекретила 350 материалов о УНР
      В целом Служба рассекретила 350 материалов о УНР / szru.gov.ua

      К сотой годовщине основания Украинской Народной Республики Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил 350 документов о деятельности УНР в 20-30 годах ХХ века. Ряд архивных дел касается убийства председателя Директории УНР Симона Петлюры.

      Ранее материалы были малодоступными для широкой общественности. Сейчас же все желающие смогут изучить уже исторические документы, как происходило становление УНР и продолжалась борьба за суверенитет Украины. Среди них оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии.

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      В рассекреченных материалах можно найти документы:

      • нормативно-правовой деятельности УНР;
      • дипломатических усилий правительства УНР на международной арене;
      • о тогдашних лидерах украинских государственных образований;
      • о деятельности эмиграционного правительства УНР;
      • переписки руководства Республики;
      • о мерах по восстановлению казачества в Украине;
      • о состоянии и деятельности военной организации и образованных военных формирований;
      • финансовые документы;
      • об убийстве Симона Петлюры.

      В Службе внешней разведки Украины пообещали и дальше обнародовать доселе неизвестные архивы об освободительной борьбе украинцев.

      Кто такой Симон Петлюра?
      Был украинским военным и политическим деятелем, борцом за независимость Украины, литературным и театральным критиком.

      С 28 июня по 31 декабря 1917 года был Генеральным секретарем по военным делам Генерального секретариата Украинской Центральной Рады. С ноября 1918-го – главный атаман войск Украинской Народной Республики. С 9 мая 1919 по 10 ноября 1920 занимал пост Председателя Директории УНР.

      Его застрелили в Париже, где он с семьей скрывался от коммунистов. Кто и почему это сделал – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины История
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