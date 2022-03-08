У наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат

Украинки обратили внимание на ошибочность вторжения россиян, полагавших, что украинки будут их встречать с цветами.

Достойная внимания Путинская "денацификация" – это чистый нацизм, – Зеленский

Да наши военные готовы копать шансы, рубить дрова, а главное – стрелять!

Сдайся пока не поздно. Знай мальчику, что у наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат,

– говорится в обращении.

Наши женщины ответили Путину на жалкое высказывание о вторжении в Украину "Нравится, не нравится, терпи моя красавица".

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