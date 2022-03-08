У наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат
Украинки обратили внимание на ошибочность вторжения россиян, полагавших, что украинки будут их встречать с цветами.
Достойная внимания Путинская "денацификация" – это чистый нацизм, – Зеленский
Да наши военные готовы копать шансы, рубить дрова, а главное – стрелять!
Сдайся пока не поздно. Знай мальчику, что у наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат,
– говорится в обращении.
Наши женщины ответили Путину на жалкое высказывание о вторжении в Украину "Нравится, не нравится, терпи моя красавица".
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!