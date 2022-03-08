У наших дівчат яйця міцніші, аніж у ваших солдатів
Українки звернули увагу на помилковість вторгнення росіян, які думали, що українки будуть їх зустрічати з квітами.
Варте уваги Путінська "денацифікація" – це чистий нацизм, – Зеленський
Та наші військові готові копати шанси, рубати дрова, а головне – стріляти!
Здайся поки не пізно. Знай хлопчику, що в наших дівчат яйця міцніші, аніж у ваших солдатів,
– йдеться у зверненні.
Наші жінки відповіли Путіну на жалюгідне висловлювання про вторгнення в Україну "Нравится, не нравится терпи моя красавица".
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