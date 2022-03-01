Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

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Недавно по Черкасщине наносили авиаудары

Отметим, что накануне тревога звучала в Смеле около полуночи. До этого в Черкасской области сирены звучали несколько раз днем.

27 февраля по региону враг нанес несколько авиаударов. Три из них – по городу Черкассы и один раз по Чернобаевском районе. К счастью, погибших нет.

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