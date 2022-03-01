Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

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Нещодавно по Черкащині завдавали авіаудари

Зазначимо, що напередодні тривога лунала в Смілі близько опівночі. До цього у Черкаській області сирени звучали кілька разів вдень.

27 лютого по регіону ворог завдав кілька авіаударів. Три з них – по місту Черкаси і один раз по Чорнобаївському районі. На щастя, загиблих немає.

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