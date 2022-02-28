Согласно ролику, машину, в которой сидела семья из Роменского района Сумской области, остановили оккупанты на блокпосте. Они хотели, чтобы женщина показала им свои документы и открыла багажник, но та отказалась.

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"Покажите свое лицо. Почему я должна показывать террористам паспорт? Я вообще гражданка Украины. Я здесь родилась. Но почему вы пришли убивать моих родных родителей? Моих детей? Да кто вы такие?", – кричала женщина на оккупанта, который даже не мог ей ничего ответить.

Впоследствии она просила его снять маску, отметив, что хочет посмотреть, что он человек.

Я боюсь своей земли. За своих детей. Они не могут здесь гулять,

– уверенно заявляла женщина.

После этого оккупант спросил: "А где вы видели, чтобы мы здесь детей убивали?"

В Миргороде расстреляли детский сад! В Харькове погиб ребенок!

– воскликнула женщина.

На что оккупант сказал "А если вы наших убиваете, то что?". "А чего вы пришли в Сумы? Я не пришла к вам! Я к вам не пришла! Я на вашей земле не убиваю!", – возмутилась женщина.

Впоследствии смелая женщина услышала выстрел, однако казалось, что он ее совсем не испугал. Она уверенно начала кричать: "О, в меня уже стреляют! Уважаемые, вы слышали выстрел? Стреляют, видите? Все видите, что в меня эти ребята стреляют?"

Однако оккупант продолжил разубеждать женщину, что хочет посмотреть ее документ.

Чем завершился разговор: смотрите в видео

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