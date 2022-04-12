Ермак заметил, что народы внимательно следят за своими политиками. Поэтому после войны будет изменение ценностей по отношению ко всем.

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То, с чего я начинал это сообщение. Смелость и способность к эмпатии – ценности, которые есть у нашего Президента. Стены между народами и политиками в демократиях нового поколения будут окончательно стерты,

– уверен Ермак.

Он также считает, что политики будущего будут максимально близки народу.

А те, кто "не способен на реальную эмпатию, кто не может делать политику с человеческим лицом, окажутся на политическом мусорнике".

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