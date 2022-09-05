Поддержка Великобритании

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к украинцам на 194-й день полномасштабной войны с россией, пишет 24 канал. Свое обращение президент начал с Бориса Джонсона, 5 сентября покинувшего кресло премьера Британии.

Кстати Лиз Трасс – новый премьер Великобритании

Зеленский выразил надежду, что Джонсон не покинет политическую деятельность и "продолжит поддерживать защиту свободы в Украине, Великобритании и во всем мире". Президент сообщил, что 5 сентября пообщался с Джонсоном.

Обычно говорят, что дружбы в политике не бывает. Но Борис – это тот случай, когда понимаешь друг друга с полуслова. Когда дружба есть, когда она крепкая и действительно усиливала оба наших государства,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Джонсон с первых дней вторжения россии был с Украиной.

Президент отметил, что Украина до вторжения россии также ощущала поддержку Британии. По его словам, за несколько лет удалось вывести украинско-британские отношения на самый высокий уровень за все время нашей независимости.

Зеленский рассказал, что удалось договориться об участии Британии в программе восстановления Украины после боевых действий.

Глава государства сказал, что ждет начала сотрудничества с Лиз Трасс, возглавившей правительство Британии.

Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и для провала всех российских деструктивных усилий,

– заявил он.

Разговор с Макроном и визит МАГАТЭ

Зеленский сообщил, что провел разговор с Эммануэлем Макроном. Глава государства отметил, что разговор длился более полутора часов. Зеленский и Макрон говорили о ситуации на фронте, оборонной поддержке Украины и визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

По словам Зеленского, 6 сентября МАГАТЭ должно представить выводы миссии.

Надеюсь, что они будут объективны. Тем более, что сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию ​​с энергосистемой Украины,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что уже второй раз из-за российской провокации Запорожская АЭС "оказалась в шаге от радиационной катастрофы".

Зеленский выразил убеждение, что россии безразличен отчет МАГАТЭ. Поэтому президент считает, что это можно исправить, усилив санкции против россии на всех уровнях.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Во время обращения глава государства сообщил, что ВСУ продолжают наносить урон врагу. По словам президента, украинские защитники "последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы, штабы оккупантов".

Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А убежит отсюда, не имея ни единой надежды на спасение,

– убежден Зеленский.

Президент выразил благодарность бойцам одной из реактивных артиллерийских бригад, уничтоживших российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова.

"Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!", – сказал глава государства и добавил, что враг получит ответ за обстрел Кривого Рога, Никополя, Харькова и всей территории Украины.

Узнайте больше – Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео