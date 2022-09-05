Підтримка Великої Британії

Про це Володимир Зеленський розповів під час звернення до українців на 194 день повномасштабної війни з росією, пише 24 канал. Своє звернення президент розпочав з Бориса Джонсона, який 5 вересня покинув крісло прем'єра Британії.

До речі Ліз Трасс – нова прем'єрка Великої Британії

Зеленський висловив сподівання, що Джонсон не покине політичну діяльність та "продовжить підтримувати захист свободи в Україні, Британії та в усьому світі". Президент повідомив, що 5 вересня поспілкувався з Джонсоном.

Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває. Але Борис – це той випадок, коли розумієш одне одного з пів слова. Коли дружба є, коли вона міцна та дійсно посилювала обидві наші держави,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Джонсон з перших днів вторгнення росії був з Україною.

Президент зазначив, що Україна до вторгнення росії також відчувала підтримку Британії. За його словами, за декілька років вдалося вивести українсько-британські відносини на найвищий рівень за весь час нашої незалежності.

Зеленський розповів, що вдалося домовитися про участь Британії у програмі відбудови України після бойових дій.

Глава держави сказав, що чекає початку співпраці з Ліз Трасс, яка очолила уряд Британії.

Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль,

– заявив він.

Розмова з Макроном та візит МАГАТЕ

Зеленський повідомив, що провів розмову з Еммануелем Макроном. Глава держави зазначив, що розмова тривала понад півтори години. Зеленський і Макрон говорили про ситуацію на фронті, оборонну підтримку України та візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

За словами Зеленського, 6 вересня МАГАТЕ має представити висновки місії.

Сподіваюся, що вони будуть об'єктивними. Тим паче, що сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України,

– зазначив президент.

Він підкреслив, що вже вдруге через російську провокацію Запорізька АЕС "опинилась за крок від радіаційної катастрофи".

Зеленський висловив переконання, що росії байдуже на звіт МАГАТЕ. Тому президент вважає, що це можна виправити, посиливши санкції проти росії на всіх рівнях.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Під час звернення глава держави повідомив, що ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу. За словами президента, українські захисники "послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи, штаби окупантів".

Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок,

– переконаний Зеленський.

Президент висловив подяку бійцям однієї з реактивних артилерійських бригад, які знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.

"Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!", – сказав глава держави та додав, що ворог отримає відповідь за обстріл Кривого Рогу, Нікополя, Харкова та всієї території України.

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