Между правыми консерваторами и крайними левыми: с кем договариваться в Конгрессе

Перестройку высшего законодательного органа Соединенных Штатов проанализировал в эфире 24 Канала дипломат Олег Шамшур, бывший посол в США и Франции. По его словам, обновленная конфигурация требует четкого понимания того, с кем именно придется выстраивать дальнейший диалог.

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Сложный диалог с республиканцами

Политические изменения в американском парламенте ставят перед партнерами непростые вызовы из-за сдвига внутреннего баланса. Как отмечают в издании The Washington Post, электоральные сдвиги существенно переформатировали партийные позиции.

Нужно продолжать работать с республиканцами, несмотря на то, что потерпела поражение целая группа умеренных республиканцев, в том числе те, кто поддерживал Украину– отметил спикер.

Он сообщил, что, по оценкам аналитиков, новый состав Палаты представителей станет гораздо более консервативным. Кроме того, ощутимые потери есть и в Сенате: в частности, в фракции республиканцев не будет ряда влиятельных деятелей, из-за чего взаимодействие потребует дополнительных усилий.

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Какие изменения произошли среди демократов в Конгрессе США?

Не менее серьезное внимание следует уделить и другому политическому лагерю, где также произошли заметные ротации. В Конгресс вошло большое количество новых политиков, что меняет внутреннюю динамику принятия решений.

Главное – там увеличится фракция так называемых социалистов, то есть представителей левого или крайне левого крыла Демократической партии– подчеркнул Шамшур.

Он добавил, что представители этого течения открыто настаивают на сокращении международных расходов в пользу внутренних нужд. Именно поэтому работа с ними должна стать гораздо более интенсивной и гибкой.

Что стоит знать об избирательных процессах в США?

Трансформация американского парламента произошла на фоне напряженной предвыборной гонки, за которой внимательно следил весь мир. Подробнее о том, как проходили промежуточные выборы в США, сообщали международные обозреватели.

В то же время аналитики отмечают, что результаты выборов в США будут напрямую влиять на формирование глобальной повестки дня и международную помощь.