Між правими консерваторами та крайніми лівими: з ким домовлятися в Конгресі

Переформатування вищого законодавчого органу Сполучених Штатів проаналізував в ефірі 24 Каналу дипломат Олег Шамшур, колишній посол у США і Франції. За його словами, оновлена конфігурація потребує чіткого розуміння того, з ким саме доведеться вибудовувати подальший діалог.

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Складний діалог із республіканцями

Політичні зміни в американському парламенті ставлять перед партнерами непрості виклики через зміщення внутрішнього балансу. Як зазначають у виданні The Washington Post, електоральні зрушення переформатували партійні позиції суттєво.

Треба продовжувати працювати з республіканцями, незважаючи на те, що зазнала поразки ціла група поміркованих республіканців, серед них ті, які підтримували Україну– зауважив спікер.

Він повідомив, що, за оцінками аналітиків, новий склад Палати представників стане набагато консервативнішим. Крім того, відчутні втрати є і в Сенаті, зокрема у фракції республіканців не буде низки впливових діячів, через що взаємодія потребуватиме додаткових зусиль.

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Які зміни відбулися серед демократів у Конгресі США?

Не менш серйозна увага має бути приділена й іншому політичному табору, де також відбулися помітні ротації. До Конгресу зайшла велика кількість нових політиків, що змінює внутрішню динаміку ухвалення рішень.

Головне – там збільшиться фракція так званих соціалістів, тобто представників лівого або крайнього лівого крила Демократичної партії– наголосив Шамшур.

Він додав, що представники цієї течії відкрито наполягають на скороченні міжнародних витрат на користь внутрішніх потреб. Саме тому робота з ними має стати набагато інтенсивнішою та гнучкішою.

Що варто знати про виборчі процеси у США?

Трансформація американського парламенту відбулася на тлі напружених перегонів, за якими уважно стежив увесь світ. Детальніше про те, як розгорталися проміжні вибори у США, повідомляли міжнародні оглядачі.

Водночас аналітики зазначають, що результати виборів США безпосередньо впливатимуть на формування глобального порядку денного та міжнародну допомогу.