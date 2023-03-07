Правоохранители рассказали детали жуткой трагедии. По их данным, погибшая – 14-летняя Альбина Евко.

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Альбина вместе с мамой были вынуждены бежать от полномасштабного вторжения. Случилось это еще год назад. Там девочка ходила в школу, а ее мать продолжала работать в сфере информационных технологий.

Что известно о смерти украинки

Расследование обстоятельств ее смерти продолжается. Полиция пытается восстановить хронологию последних часов жизни девочки. Сейчас причины смерти остаются неясными, но стражи порядка пока не рассматривают ее как подозрительную.

"Мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна состояться в четверг (9 марта – 24 Канал), а пока мы просим дать семье и близким Альбины пространство и уединение, чтобы они могли смириться со своей потерей",

– резюмировали в британском ведомстве.

Семья из Украины проживала в Доулише. Мама умершей девочки Инна Евко заявила, что она и ее семья опустошены тем, что потеряли дочь.

"Никто и никогда не сможет заменить ее в наших сердцах. Мы просим уважать нашу личную жизнь в это невероятно болезненное время", – сказала она.

В МИД Украины заявили, что информированы о смерти украинки и взаимодействуют с правоохранителями Британии. Больше деталей пока нет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье погибшей девочки...

Добавим, что 1 февраля в Италии мертвой нашли 23-летнюю украинку Яну Малайко. В ее убийстве подозревают гражданина Молдовы, который старше ее на 10 лет и с которым Яна долгое время была в отношениях. Мужчина часто выпивал, употреблял наркотики, нигде не работал, потому Яна и решила от него уйти.