Правоохоронці розповіли деталі моторошної трагедії. За їхніми даними, загибла – 14-річна Альбіна Євко.

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Альбіна разом з мамою були змушені тікати від повномасштабного вторгнення. Сталося це ще рік тому. Там дівчинка ходила до школи, а її мати продовжувала працювати у сфері інформаційних технологій.

Що відомо про смерть українки

Наразі розслідування обставин її смерті продовжується. Поліція намагається відновити хронологію останніх годин життя дівчинки. Зараз причини смерті залишаються неясними, але правоохоронці поки що не розглядають її як підозрілу.

Ми чекаємо на результати судово-медичної експертизи, яка має відбутися в четвер (9 березня – 24 Канал), а поки що ми просимо дати сім'ї та близьким Альбіни простір і усамітнення, щоб вони могли змиритися зі своєю втратою,

– резюмували у британському відомстві.

Сім'я з України проживала у Доуліші. Мама померлої дівчинки Інна Євко заявила, що вона та її родина спустошені тим, що втратили доньку.

"Ніхто й ніколи не зможе замінити її у наших серцях. Ми просимо поважати наше особисте життя у цей неймовірно болісний час", – сказала вона.

У МЗС України заявили, що поінформовані про смерть українки та взаємодіють із правоохоронцями Британії. Більше деталей наразі немає.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині загиблої дівчинки...

Додамо, що 1 лютого в Італії мертвою знайшли 23-річну українку Яну Малайко. У її вбивстві підозрюють старшого за неї на 10 років громадянина Молдови, з яким Яна тривалий час була у стосунках. Чоловік часто випивав, вживав наркотики, ніде не працював, тому і Яна вирішила від нього піти.