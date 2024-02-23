Летом 2022 года Бахромбека Шарифома замучили до смерти и пытались это скрыть. Известно и о других историях загадочных смертей.
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Пытки в колонии
Российские оппозиционные журналисты обнаружили, что в исправительной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где 16 февраля погиб Алексей Навальный, уже пытались скрыть смерть заключенного.
В июле 2022 года там до смерти запытали Бахромбека Шарифова. Мужчина задохнулся во время пыток – тогда его одели в смиренную рубашку, закатали в матрас и связали скотчем. Когда силовики увидели, что сделали, то пытались убедить всех, что Шарифов совершил самоубийство. Все доказательства сожгли, однако вскрытие показало истинную причину смерти. Обвинения по этому делу предъявили пятерым сотрудникам колонии.
В то же время было по крайней мере два случая, когда родственникам погибших в колонии заключенных не сообщали о причине смерти. Сестра одного из пострадавших рассказала, что администрация дала всего сутки, чтобы ее мать могла забрать тело. Женщина не успела, поэтому заключенного похоронили в Харпе – без фамилии, лишь под номером.
Смерть Навального: последние новости
- Мать Алексея Навального все еще не может получить доступ к его телу – следователи ставят ей условия и угрожают. Силовики говорят, что сделают что-то с телом, если женщина не согласится на тайное захоронение. Она подписала медицинское свидетельство о смерти и видела другие медицинские документы. Следователи уверяют, что знают причину смерти Навального.
- В то же время оппозиционные СМИ пишут, что Алексея Навального могли постепенно травить малыми дозами в колонии. А непосредственным организатором убийства называют главу следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласно разработанному плану политик должен был умереть еще в конце 2023 года от проблем сердечно-сосудистой системы.
- Заключенные отмечают, что Алексей Навальный мог умереть раньше, чем об этом официально сообщили. Еще накануне вечером там начался "кипиш",а поздно вечером заезжали какие-то машины. В то же время уже 16 февраля, до сообщения о смерти, никаких автомобилей скорой помощи не прибывало.