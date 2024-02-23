Летом 2022 года Бахромбека Шарифома замучили до смерти и пытались это скрыть. Известно и о других историях загадочных смертей.

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Пытки в колонии

Российские оппозиционные журналисты обнаружили, что в исправительной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где 16 февраля погиб Алексей Навальный, уже пытались скрыть смерть заключенного.

В июле 2022 года там до смерти запытали Бахромбека Шарифова. Мужчина задохнулся во время пыток – тогда его одели в смиренную рубашку, закатали в матрас и связали скотчем. Когда силовики увидели, что сделали, то пытались убедить всех, что Шарифов совершил самоубийство. Все доказательства сожгли, однако вскрытие показало истинную причину смерти. Обвинения по этому делу предъявили пятерым сотрудникам колонии.

В то же время было по крайней мере два случая, когда родственникам погибших в колонии заключенных не сообщали о причине смерти. Сестра одного из пострадавших рассказала, что администрация дала всего сутки, чтобы ее мать могла забрать тело. Женщина не успела, поэтому заключенного похоронили в Харпе – без фамилии, лишь под номером.

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