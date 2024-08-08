Об этом сообщил Офис генпрокурора. Согласно результатам вскрытия, судебно-медицинский эксперт выяснил, что украинский пленный Александр Ищенко, который был водителем в полку "Азов", умер в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

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Прокуратура начала расследование из-за убийства Ищенко

Информация, которую мы имеем в уголовных производствах, четко указывает на то, что российские командиры не только не предотвращают жестокое обращение с пленными, но и поощряют такие преступления и непосредственно отдают соответствующие преступные приказы,

– заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

По обнародованным данным, по состоянию на сейчас устанавливают все обстоятельства гибели Александра Ищенко. Расследование продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Правоохранители отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Всего сейчас правоохранители расследуют убийство 64 украинских военнопленных российской армией. Пока пострадавшими от пыток признали более 2,2 тысячи военнопленных.

Ранее Омбудсман обратился к уполномоченному по правам человека в России, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, которого удерживала российская сторона, и сообщила подробные обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко. Он также сообщил о трагедии ООН и МККК.