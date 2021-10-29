24 канал запускает уникальный спецпроект "Даруя жизнь", где покажет впечатляющие кадры одних из первых трансплантаций в Украине. Вы сможете увидеть атмосферу в операционной, важность каждой минуты в лечении реципиентов, а также узнайте истории тех, кому пересаживали орган.
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С чего все начинается
Все начинается после констатации смерти мозга потенциального донора и получения согласия родственников. Трансполнаткординаторы отбирают среди согласованных реципиентов, больше всего совместимых с донором.
Сейчас этим занимается программа Единой государственной информационной системы трансплантации, она подбирает и в телефонном режиме сообщает больным, что им необходимо явиться в центр трансплантации.
Людям напоминают, что перед операцией нельзя ничего есть. Пациентам рассказывают, какие документы необходимо иметь с собой. Тогда их ждут в больнице.
Врачи во Львове проводят трансплантации органов / Фото 24 канала
Родственники "отпускают", чтобы подарить жизнь другим
Следующие 12 часов в больнице будут сложными для всех. Для родственников донора, которого придется "отпустить", подарив другим пациентам шанс на нормальную жизнь. А родные реципиентов не будут находить себе места, пока будет продолжаться операция.
Не легче будет самим реципиентам, которые соглашаются на риск, лишь бы жить. А еще сложно будет врачам, которые будут спасать почти сутки несколько жизней.
Максим Овечко возглавляет Львовский центр трансплантации / Фото 24 канала
Львовским центром трансплантации руководит 27-летний Максим Овечко. Его медицинская карьера началась в небольшом городе Ковеле, что на Волыни, где он работал урологом.
"В Ковеле мы запустили все, что могли: трансрезикцию простаты, потом операции на почке. У нас было все по урологии, что можно было представить в Украине. Тогда поняли, что еще не делали трансплантации", – вспомнил генеральный директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук.
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Первая трансплантация в Украине
25 декабря 2019 года. Ночь перед Рождеством была поистине особенной. Светлой для реципиентов, и тяжелой для семьи донора, которые первыми дали согласие на изъятие органов. Это были сердце и почки молодого человека, попавшего в ДТП.
Врачи вспоминают, что состояние донора резко ухудшалось, произошло падение гемодинамики. Чтобы спасти органы, команда врачей приняла решение подключить к аппарату искусственного кровообращения. Таким образом удалось сохранить и сердце, и другие органы, чтобы эта трансплантация вообще состоялась.
Первая за 15 лет трансплантация сердца / Фото 24 канала
Пока врачи из Института сердца доезжали из Киева, важно было не потерять донора, ведь у реципиента, который должен был получить новое сердце, тоже жизнь держалась на волоске.
К операции присоединились более полусотни врачей, которые в большинстве не знакомы между собой. Однако их слаженность поражала – каждый из них понимал, 25 декабря – это начало новой медицинской истории в Украине. Это была первая трансплантация с перерывом в 15 лет.
К трансплантации присоединились более полусотни врачей / Фото 24 канала
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Клиническая больница скорой помощи
До 2020 года клиническая больница скорой помощи во Львове ничем не отличалась от сотни других в Украине. До того момента, пока там не получили лицензию, которая позволяет проводить трансплантации. И чтобы все здесь заработало – работу пришлось начать с нуля.
Трансплантация в Украине происходит только по 2 причинам: это энтузиазм и честность. Если этого не будет – то трансплантации дальше не будет.
По словам Максима Овечко, после переезда команда начинала работу в двух палатах в урологическом отделении. Однако за более чем год им удалось создать новое отделение трансплантации, с отдельными операционными.
Трансплантацию почки ждут более 200 львовян / Фото 24 канала
Сейчас в отделении 16 работников, из них 4 основных врача – трансплантологи. Часть из них переехала из Ковеля, после дебюта в 2019 году. Часть присоединилась уже после переезда команды во Львов.
В этой больнице со старта пилотного проекта по трансплантации в Украине уже провели 40 констатаций смерти мозга. Конечно, не все эти люди стали донорами. Кто-то клинически не подходил ни одному реципиенту, а у кого-то были категорически против родственники.
Все разговоры с родственниками проводил лично Олег Самчук / Фото 24 канала
"Я родственникам доноров говорил правду, это очень тяжелые разговоры. Трудно объяснять, что мозг умер, но пока бьется сердце – надо изъять органы. Это тяжелая работа", – поделился главный врач.
Мама семинариста спасла 4 жизни
В декабре маме семинариста Любомира Миколишина Наталье стало плохо, она жаловалась на сильную головную боль. В скорой женщине стало еще хуже. По приезду врачи сказали – это кровоизлияние, шансов практически нет. За сутки она умерла.
Когда я был в фойе больницы, ко мне уже вышел врач и сказал, что у мамы констатировали смерть мозга, мама умерла,
– рассказал сын донора.
Тогда же его спросили о посмертном донорстве. Любомир должен был принять сверхсложное решение... и наконец согласился.
Сын донора Любомир Миколишин / Фото 24 канала
По словам Любомира, его решение было подкреплено сыновней любовью и той жертвенностью, которой учит церковь. Женщина скончалась 27 декабря.
Я получил 4 родственников – сын донора Натальи
Любомир Миколишин вспомнил, как впервые встретился с реципиентами. "Это была чрезвычайно семейная встреча, это была встреча, на которой я получил еще 4 родственников, это была очень теплая встреча, и 2-часовой или 3-часовой разговор без никого", – отметил сын доноры.
Любомир с людьми, получившими органы его мамы / Фото 24 канала
Сколько людей ждут трансплантации
Большинство из реципиентов, которые есть в листке ожидания, имеют острую почечную недостаточность. Единственный спасатель для них – гемодиализ. Впрочем, в мире – это не способ лечения, а способ спасти жизнь, пока пациент ждет трансплантацию.
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В Украине сейчас все по-другому – не все решаются на трансплантацию. Как рассказал Максим Овечко, во Львовской области тысяча пациентов на диализе. Из них на листе ожидания – 200 или 300 человек.
Пациенты и с почечной недостаточностью через день ездят в больницы, чтобы попасть на гемодиализ. Они "привязаны" к аппаратам, которые спасают их – и это имеет свою цену. Например, жертвовать своими мечтами.
Трансплантация дает пациентам шанс на другую жизнь / Фото 24 канала
Больные с острой сердечной недостаточностью мечтают выйти из дома и вдохнуть полной грудью, смеяться от души. Пациенты с циррозом печени – хотят видеть другое отражение в зеркале и не считать прожитые дни.
Доноров всегда на операцию везут по коридору почета.
Донора везут по коридору почета / Фото 24 канала
Каждый раз, идя по коридору почета, я не чувствую ног под собой и молюсь Богу, убеждая себя, что мы сделали все возможное
"Мое призвание в жизни – это спасать жизни людям, и если я знаю четко, что мы больше не можем помочь этому пациенту, то просто стараюсь убедить себя, что мы даем возможность жить другим людям. Это работает", – добавила Наталья Матолинец.