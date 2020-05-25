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Смерть депутата Давиденко: где и когда состоятся прощание и похороны

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Валерій Давиденко
Валерій Давиденко / РБК-Україна

Народного депутата Валерия Давиденко обнаружили застреленным 23 мая в собственном офисе в Киеве. Похоронят его во вторник, 26 мая, на Черниговщине.

Информацию о дате и месте прощания с Давиденко, а также о его похоронах сообщил помощник-консультант нардепа Юрий Музыка в комментарии "Общественному".

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Прощание будет проходить сначала в Киеве в ритуальной зале больницы "Феофания" с 14:00 до 16:00 часов в понедельник, 25 мая.

Во вторник, 26 мая, прощание и похороны состоятся в селе Носовка, откуда родом депутат. Время похорон еще не определили.

Смерть Валерия Давиденко: коротко

  • Народного депутата Валерия Давиденко обнаружили застреленным 23 мая в киевском офисе. Он умер от огнестрельного ранения в голову.
     
  • При этом тело обнаружили в туалете, а рядом – пистолет. Вполне вероятно, что это наградной пистолет самого Давиденко.
     
  • Полиция не отвергает версии о самоубийстве. Однако дело, как этого требует закон, открыли по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".
     
  • Давиденко уже давно в украинской политике. За времена правительства Азарова работал заместителем министра агропромышленного комплекса. В 2014 году избрался в Верховную Раду от Черниговщины и вошел во фракцию БПП. В 2019 году вновь был избран депутатом как самовыдвиженец, а в парламенте вошел в депутатскую группу "Доверие".

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Давыденко Валерий Николаевич Смерть Валерия Давиденко Новости Украины Новости политики
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