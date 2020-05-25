Смерть депутата Давиденко: где и когда состоятся прощание и похороны

Народного депутата Валерия Давиденко обнаружили застреленным 23 мая в собственном офисе в Киеве. Похоронят его во вторник, 26 мая, на Черниговщине.

Информацию о дате и месте прощания с Давиденко, а также о его похоронах сообщил помощник-консультант нардепа Юрий Музыка в комментарии "Общественному".

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Прощание будет проходить сначала в Киеве в ритуальной зале больницы "Феофания" с 14:00 до 16:00 часов в понедельник, 25 мая.

Во вторник, 26 мая, прощание и похороны состоятся в селе Носовка, откуда родом депутат. Время похорон еще не определили.

Смерть Валерия Давиденко: коротко