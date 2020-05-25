Смерть депутата Давиденка: де і коли відбудеться прощання та похорон
Народного депутата Валерія Давиденка виявили застреленим 23 травня у власному офісі в Києві. Поховають його у вівторок, 26 травня, на Чернігівщині.
Інформацію про дату та місце прощання з Давиденком, а також про його похорон повідомив помічник-консультант нардепа Юрій Музика в коментарі "Суспільне".
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Прощання відбуватиметься спершу у Києві в ритуальній залі лікарні "Феофанія" з 14:00 до 16:00 години в понеділок, 25 травня.
У вівторок, 26 травня, прощання та поховання відбудеться в селі Носівка, звідки родом депутат. Час похорону ще не визначили.
Смерть Валерія Давиденка: коротко
- Народного депутата Валерія Давиденка виявили застреленим 23 травня у київському офісі. Він помер від вогнепального поранення в голову.
- При цьому тіло виявили в туалеті, а поруч – пістолет. Цілком ймовірно, що це нагородний пістолет самого Давиденка.
- Поліція не відкидає версії про самогубство. Однак справу, як цього вимагає закон, відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу "Умисне вбивство".
- Давиденко вже давно в українській політиці. За часів уряду Азарова працював заступником міністра агропромислового комплексу. У 2014 році обрався до Верховної Ради від Чернігівщини та увійшов до фракції БПП. У 2019 році знову був обраний депутатом як самовисуванець, а в парламенті вступив до депутатської групи "Довіра".