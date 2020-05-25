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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Смерть депутата Давиденка: де і коли відбудеться прощання та похорон

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Валерій Давиденко
Валерій Давиденко / РБК-Україна

Народного депутата Валерія Давиденка виявили застреленим 23 травня у власному офісі в Києві. Поховають його у вівторок, 26 травня, на Чернігівщині.

Інформацію про дату та місце прощання з Давиденком, а також про його похорон повідомив помічник-консультант нардепа Юрій Музика в коментарі "Суспільне".

До слова Смерть нардепа Давиденка: основні версії слідства і можлива причетність олігархів

Прощання відбуватиметься спершу у Києві в ритуальній залі лікарні "Феофанія" з 14:00 до 16:00 години в понеділок, 25 травня.

У вівторок, 26 травня, прощання та поховання відбудеться в селі Носівка, звідки родом депутат. Час похорону ще не визначили.

Смерть Валерія Давиденка: коротко

  • При цьому тіло виявили в туалеті, а поруч – пістолет. Цілком ймовірно, що це нагородний пістолет самого Давиденка.
  • Поліція не відкидає версії про самогубство. Однак справу, як цього вимагає закон, відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу "Умисне вбивство".
  • Давиденко вже давно в українській політиці. За часів уряду Азарова працював заступником міністра агропромислового комплексу. У 2014 році обрався до Верховної Ради від Чернігівщини та увійшов до фракції БПП. У 2019 році знову був обраний депутатом як самовисуванець, а в парламенті вступив до депутатської групи "Довіра".

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Давиденко Валерій Миколайович Смерть Валерія Давиденка Новини України Новини політики
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