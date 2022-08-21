Такое мнение 24 каналу озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он добавил, что группа ультранационалистов в настоящее время находится в, так сказать, второй лиге российской политики.
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После смерти жириновского в ультранационализме – вакуум
Денисенко рассказал, что к группе ультранационалистов можно отнести горькина, прилепина, того же дугина. Они постараются занять тот вакуум, который образовался в ультранационалистическом политикуме россии после смерти жириновского.
Кстати, его так же активно пытается заполнить медведев. Кроме того, все видят, что зюганов уже мумия, которая ничего не может. А путин не молодеет,
– подчеркнул замминистра.
российская пропаганда продвинула националистическую идею
По словам Денисенко, российская пропаганда достаточно серьезно продвинула националистическую идею. Поэтому ультранационалисты вполне могут ворваться в политикум и даже иметь фракцию в парламенте.
"Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что смерть дочери дугина будут использовать российские ультранационалисты для того, чтобы ворваться в высший эшелон политики", – подчеркнул он.
Денисенко объяснил, как российские ультранационалисты используют смерть дочери дугина: смотрите видео
кремль может использовать это событие для усиления мобилизации
Советник министра МВД также предположил, что кремль со своей стороны использует смерть дочери дугина, чтобы привлечь россиян к массовой мобилизации на войну в Украине.
Напомню, что перед началом Второй чеченской войны фсб намеренно взорвало 3 дома в москве, что стало сигналом к началу боевых действий.
– отметил Денисенко.
Он добавил, что сейчас начинать войну уже не нужно, она и так длится 6 месяцев. Но еще больше "закрутить гайки" населению и заставить его согласиться с массовой мобилизацией вполне можно.
Взрыв авто, в котором погибла дочь дугина: что известно
- 20 августа примерно в 22:00 на можейском шоссе взорвался джип, принадлежащий дочери дугина дарье. Она находилась в салоне и погибла на месте вместе с водителем.
- Утром на следующий день ее отец оказался в больнице. Что же случилось с идеологом "русского мира" неизвестно.
- Вадим Денисенко назвал 2 версии произошедшего, которые распространяются в россии. Первая – это работа западных спецслужб, вторая – дугина пытались убрать свои же.