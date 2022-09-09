Елизавета II была королевой на протяжении 70 лет. Ее не стало на 96 году жизни.

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Папа Франциск отреагировал на смерть королевы Британии

Папа Римский Франциск написал будущему королю Британии Чарльзу телеграмму с соболезнованиями о смерти его матери Елизаветы II.

Он отметил, что отдает дань уважения "безоговорочному служению королевы на благо Британии и Содружества". Также Папа Римский сказал, что глубоко расстроен смертью Ее Величества.

Королева Елизавета II встретилась с Папой Римским Франциском в Ватикане в апреле 2014 года. Тогда монархиня подарила понтифику продуктовую корзину, наполненную местными деликатесами, и бутылку виски Balmoral.

В общем, за свое долгое правление королева Великобритании встретилась с пятью Папами.

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Умерла Елизавета II: что известно

О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family известил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.

Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям.

К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии. Обратите внимание, что именно принц Чарльз станет следующим королем Великобритании.

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