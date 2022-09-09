Єлизавета II була королевою протягом 70 років. Її не стало на 96 році життя.

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Папа Франциск відреагував на смерть королеви Британії

Папа Римський Франциск написав майбутньому королю Британії Чарльзу телеграму зі співчуттями з приводу смерті його матері Єлизавети II.

Він зауважив, що віддає шану "беззастережному служінню королеви на благо Британії та Співдружності". Також Папа Римський сказав, що глибоко засмучений смертю Її Величності.

Королева Єлизавета II зустрілася з Папою Римським Франциском у Ватикані у квітні 2014 року. Тоді монархиня подарувала понтифіку продуктовий кошик, наповнений місцевими делікатесами, та пляшку віскі Balmoral.

Загалом своє довге правління королева Великої Британії зустрілася з п'ятьма Папами.

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Померла Єлизавета II: що відомо

Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.

Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.

На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії. Зауважте, що саме принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії.

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