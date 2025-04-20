Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии Суспильному, передает 24 Канал. По предварительным данным, 19-летний парень выстрелил себе в голову.

Смотрите также Избиение военного в гидропарке: полиция Киева задержала четырех нападавших

Что известно о смерти

Курсант военного вуза из Хмельницкой области нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда. Около 18:20 часов он выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия. После завершения первоочередных мероприятий будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой самоубийство,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование будут осуществлять следователи районного отделения полиции под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, 17 апреля тело 20-летнего курсанта Национальной академии ГПСУ нашли в Хмельницком. Он был в суточном наряде, парень родом из Черниговской области.