Известно, что погибший – 32-летний житель Черновцов, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Что известно о трагедии
Правоохранители пригласили мужчину в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.
Предварительно, во время прохождения ВВК у буковинца резко ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание. Мужчине сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. Однако, во время проведения реанимационных мероприятий, врачами была констатирована смерть мужчины.
Тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Сведения о событии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований с пометкой "естественная смерть". Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что на днях в сети появилась информация о том, что 31 января в поселке Краснопавловка Лозовского района парня пытались насильно мобилизовать сотрудники ТЦК. Ему якобы нанесли телесные повреждения, от которых он умер по дороге в больницу. В полиции Харьковщины прокомментировали сообщения в СМИ.