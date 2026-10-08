Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Что происходит в Иркутске?

2 октября в Шелеховской районной больнице скончалась 28-летняя Дарья Шипилова. Она работала в Иркутском научно-исследовательском институте противочумных заболеваний Сибири и Дальнего Востока.

Вскоре после ее смерти в Иркутской области начали распространяться сообщения о том, что причиной смерти могла быть легочная чума. После этого около 200 человек, контактировавших с женщиной, были изолированы и помещены под медицинское наблюдение.

Кроме того, в нескольких больницах Иркутска ввели карантинные меры. В то же время вокруг обстоятельств смерти и возможной вспышки заболевания остается немало вопросов.

В украинском МИД также прокомментировали ситуацию с возможной эпидемией в России.

Москва имеет давний опыт сокрытия правды: утечка сибирской язвы в 1979 году в Свердловске, Чернобыльская катастрофа 1986 года, истинные масштабы COVID-19 в 2020–2022 годах,

– подчеркнул Сибига.

В то же время он обвинил Россию в применении химического оружия против Украины и упомянул о угрозах применения ядерного оружия.

Существуют достоверные доказательства того, что Россия применяла химическое оружие в Украине. Она также угрожает применить ядерное оружие в своей геноцидной войне. Мир не должен ждать очередной катастрофы, прежде чем задавать вопросы. Россия должна раскрыть все факты, связанные с этим делом, предоставить прозрачные эпидемиологические данные и сотрудничать с международными механизмами. Когда речь идет об опасных патогенах, секретность представляет угрозу для всех,

– подытожил он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что на данный момент у Вашингтона нет подтверждений того, что вспышка неизвестной болезни в России может быть связан с биологическим оружием. В то же время американские специалисты продолжают изучать ситуацию и оценивать возможные риски.

Трамп также обратил внимание на недостаточное количество публичной информации со стороны российских властей и сравнил их реакцию с поведением Китая в начале пандемии COVID-19.

При этом российские власти не подтверждают вспышку чумы и заявляют, что речь идет о "пневмонии неизвестной этиологии".