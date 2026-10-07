Как сообщает издание Clash Report, американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома вероятностью использования инфекции в качестве биологического оружия.

Считает ли Трамп, что в России могли разрабатывать биологическое оружие?

Дональд Трамп отметил, что на данный момент официальные органы США не располагают подтверждениями этой версии, однако специалисты продолжают изучать ситуацию.

Во время общения с прессой американскому лидеру также задали вопрос, напоминает ли ему поведение Кремля действия Пекина во время вспышки коронавируса. Журналисты обратили внимание на минимальное количество публичной информации со стороны российских государственных структур.

Китай тогда мало говорил, и Россия сейчас также мало говорит. Но они утверждают, что держат все под полным контролем,

– отметил Дональд Трамп, президент США.

В настоящее время международные наблюдатели и американские спецслужбы продолжают отслеживать ход событий в России для окончательной оценки рисков.